أحمد صادق يطرح أغنية "مشغول مع غيري"

كتبت- منال الجيوشي

أطلق الفنان الشاب أحمد صادق أغنية بعنوان "مشغول مع غيري"، وذلك بالتعاون مع شركة "دوزان ميوزيك" في أول إنتاج مشترك بين الطرفين.

الأغنية من كلمات أحمد أشرف المطري، وألحان حاتم منصور، وتوزيع جوزيف دمرجيان، مكس وماستر حسني أبو زهرة، الإشراف العام للمنتج صلاح الياسري.

وتم طرح "مشغول مع غيري" عبر فيديو خاص على قناة "دوزان ميوزيك" في يوتيوب، كما تم طرحها على جميع المنصات الموسيقية المتخصصة مثل أنغامي، سبوتيفاي، ديزر، آيتونز، وتيك توك وغيرها.