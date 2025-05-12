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التذكرة تخطت 7000 جنيه.. تفاصيل حفل تووليت في قطر

12:35 م الإثنين 12 مايو 2025

تووليت

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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد مؤدي أغاني الراب تووليت، لتقديم حفل غنائي في قطر، في إطار جولة يقوم بها في دول عربية، وأوروبا، وأمريكا.

الحفل من المقرر إقامته يوم 7 يونيو المقبل، ووصلت أسعار التذاكر إلى ما يعادل 7142 جنيه مصري، وتبدأ من 2785 جنيه مصري.

مؤدي أغاني الراب تووليت، يقدم في الحفل، أغاني (في عينيه، بقيت وحيد، عينيكي لون السما بالليل، ولسه بريء، وماتيجي أعدي عليكي، ليه بنخبي ومش بنقول، حبيبي ليه).

نقابة المهن الموسيقية، كانت أعلنت عن منح مؤدي أغاني الراب تووليت، تصريح سنوي، بعد تقديمه طلب رسمي، وكشف عن هويته، خلال تواجده في مقر النقابة.

حفل تووليت قطر أغاني الراب
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