سهير رمزي: بوسي شلبي جالها عرسان ورفضت بسبب محمود عبدالعزيز

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة سهير رمزي، على توضيح أسباب دعمها لموقف الإعلامية بوسي شلبي، في نزاعها القانوني مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والجدل المثار حول العلاقة الزوجية بين "بوسي" والفنان الراحل.

الفنانة سهير رمزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، قالت: "هقول حاجة ميصحش إني أقولها ومش من حقي بس مضطرة إني أقولها، بوسي شلبي بيجيلها عرسان وناس على أعلى مستوى ورافضة تماما وتقول مش ممكن أحط حد اسمه يتجاب زوجي بعد محمود عبدالعزيز لا يمكن".

وتابعت: "أنا حزينة جدا، اللي الناس متعرفوش محمود عبدالعزيز أنا أعرفه من قبل ما يشتغل في الوسط الفني معرفة عمر وأغلب أفلامي معاه كان بيعتبر أمي أمه وأنا أخته، وهو من أجمل الشخصيات اللي ممكن نقابلها من الرجولة والتدين، أنا حزينة إن اسمه يحصل فيه كده ليه وعشان إيه".

وأضافت: "هو وبوسي شلبي جيراني كنا أنا وجوزي وهي وجوزها محمود على طول قاعدين مع بعض بنسافر سوا الساحل وبنقعد نتعشى سوا، وهو كان دمه خفيف كان بيحب "الكرشة بالدمعة" وبوسي كانت بتعملها حلوة وكان يقول "أمال أنا اتجوزت بوسي ليه"، ليه يتعمل فيها كده دلوقتي".

الإعلامية بوسي شلبي، دخلت مؤخرا في نزاع قضائي مع أبناء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وهم المنتج محمد محمود عبد العزيز، والفنان كريم محمود عبد العزيز، حول صحة عودة العلاقة الزوجية بين الفنان الراحل والإعلامية، وتبادل كل طرف عبر محاميه، إصدار بيانات حول الأزمة .

تصريحات سهير رمزي