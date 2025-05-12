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تكريم غادة جبارة ومنال سلامة خلال حفل افتتاح مهرجان المسرح العالمي بالإسكندرية

10:57 ص الإثنين 12 مايو 2025
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كتبت- منال الجيوشي

كرم مهرجان المسرح العالمي عدد من الفنانين على هامش حفل افتتاح دورته الرابعة وضمت قائمة المكرمين كل من الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الفنانة منال سلامة، الدكتورة أميرة عبد الرحمن، الدكتورة إنجي البستاوي والفنانة أمنية باهي.

جاء ذلك على مسرح ليسيه الحرية على هامش حفل افتتاح الدورة الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة سوسن بدر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئيس المهرجان الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية، وإدارة الفنانة ليلى علوي الرئيس الشرفي للمهرجان و الفنان إسلام علي مدير المهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، فى الفترة من 11 إلى 17 من مايو الجاري.

افتتاح مهرجان المسرح العالمي غادة جبارة منال سلامة الإسكندرية
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