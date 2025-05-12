يارا السكري تكشف كواليس دورها في مسلسل فهد البطل.. ماذا قالت؟

كتب- معتز عباس:

حلت الفنانة يارا السكري ضيفه من خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وكشفت يارا تفاصيل دورها في مسلسل فهد البطل، الذي عرض في رمضان 2025، قائلة: "قبل ما اشتغل في التمثيل كنت بشتغل في مجال الأزياء والموضة وبعدين حصل موضوع الإعلان، ومن ساعتها كل حاجة اتغيرت وبقيت عروض التمثيل مغرية جدًا، فاخترت دور ملهوش علاقة بالشكل".

وعن تفاصيل دورها في "فهد البطل"، أوضحت: "لما قريت الدور خوفت وقلقت وفكرت أعتذر، وقلت مش هقدر لأن تفاصيله كتير وبتحمل وبتضرب وتسقط وكانت هتدمن، لكن المخرج قالي خدي وقتك وفكري تاني وإحنا مستنيينك، وعملت كده ولما تقمصت الشخصية حبيتها أوي وأبدعت فيها، حتى لما كنت بتفرج كنت بقول مين دي".

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مسلسل "فهد البطل" يشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.