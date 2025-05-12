أصالة تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها: "بحبك صديقتي اللي ما في منك وبأخلاقك"

كتب - معتز عباس:

دافعت المطربة السورية أصالة نصري عن الإعلامية بوسي شلبي بسبب أزمتها مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

ونشرت أصالة صورة تجمعها بـ بوسي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "بعرفها زوجة ما في من قلبها اللي حب واللي مافي أوفى منه، بحبك صديقتي اللي مافي منك وبأخلاقك والتزامك ومحبتك اللي غامرة حبايبك كلهم يا غالية".

وأضافت: "من وقت طويل عم بستنى أحكي عن هالست وأعطيها جزء من حقها ومتل كتير أشياء بتروح أو بتتأجّل لوقت مناسب".

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وتابعت: "بسبوسة من يوم إجيت على مصر العظيمة وكان إلي سعادة وشرف الإستقرار على أرضها وبين ناسها منهم هالطيبه اللي دائمًا بتبهرني باهتمامها بناس كتير من الفن أنا بعرفهم الحياة امتحنتهم بمرض وبحاجه وبعرف اهتمامها فيهم المتواصل كلهم بكل حب وبكل طيب دون كلل أو منّه".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا يوم الأربعاء ردًا على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان الصادر من بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراع عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه".

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبدالعزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".

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