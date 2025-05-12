تكريم مازن الغرباوي بالدورة الأربعين بالمهرجان العالمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة

كتبت- منال الجيوشي

كرم المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وذلك فى حفل افتتاح الدورة الأربعون من المهرجان العالمي الذي ينظمه المعهد، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بالعطاء، وإسهاماته القيمة في إثراء المشهد المسرحي محليًا وعربيًا ودوليًا.

جاء التكريم خلال حفل افتتاح الدورة الأربعون وسط حضور نخبة من الفنانين والأكاديميين والمهتمين بالمسرح، حيث أعربت إدارة المهرجان عن اعتزازها بتكريم الغرباوي كأحد الأسماء اللامعة التي تركت بصمة واضحة في عالم الإخراج المسرحي، من خلال أعمال نوعية حملت رسائل فنية وإنسانية عميقة.

من جانبه، أعرب الغرباوي عن سعادته بهذا التكريم، موجهًا شكره لإدارة المهرجان والمعهد العالي للفنون المسرحية، ومؤكدًا أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة العمل والإبداع، ومضاعفة الجهود في سبيل النهوض بالمسرح العربي، ودعم التجارب الشبابية الجادة.

في كلماته المؤثرة خلال حفل افتتاح المهرجان العالمى وجّه الفنان والمخرج مازن الغرباوي تحية خاصة لوزارة الثقافة المصرية وأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، مشيدًا بالدور العريق الذي لعبه المعهد على مدار أربعين دورة في صناعة نجوم المسرح.

واستعاد ذكريات بداياته عام 2007، حيث تألق في عروض من إخراج استاذه الراحل المخرج جلال الشرقاوي مثل "تاجر البندقية" و"دنيا أراجوزات"، مؤكدًا أن المسرح كان شاهدًا على ولادة جيل مميز، من بينهم ميدو عادل، حسن الرداد، رامز أمير، إنجي البستاوي وآخرون.

ووجه الشكر لأساتذته وزملائه، مهنئًا بانطلاق الدورة الأربعين ومشيدًا باتحاد الطلبة، متذكرًا بفخر دوره القيادي خلال سنوات دراسته، حين ساهم في رفع ميزانية العروض المسرحية، مؤكدًا أن المعهد كان ولا يزال مصنع النجوم.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.