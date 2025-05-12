محمد رمضان ينشر صورًا جديدة له بجوار سيارته الفارهة

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا، مجموعة صور له من أحدث ظهور له.

ونشر رمضان الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وهو يجلس على سيارته الفارهة موديل "كاديلاك"، وكتب: "جري ليه لما جيت".

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وينتظر رمضان عرض فيلم "أسد"، في الفترة المقبلة، والذي يشاركه البطولة ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

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