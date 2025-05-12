حدث بالفن | بوسي شلبي ترد على ورثة محمود عبدالعزيز وتفاصيل جديدة في حادث ضحية دهس نور النبوي

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أول رد من بوسي شلبي بعد بيان ورثة محمود عبدالعزيز، رامي صبري يوجه رسالة لـ أصالة بعد إحيائه حفل زفاف نجل شقيقتها، طارق العريان يكشف تفاصيل جديدة حول فيلم "السلم والتعبان 2"، محامي ضحية نور النبوي يكشف تفاصيل جديدة بالحادث، ميرنا نور الدين تحسم جدل شائعة ارتباطها بـ أحمد العوضي، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية: