أنغام بفستان أنيق ونهى عابدين جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أنغام

تألقت الفنانة أنغام في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأسود.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بمكياج أنيق.

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها بالأبيض والأسود وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

محمود البزاوي

شارك الفنان محمود البزاوي صورة تجمعه بالنجمة شيرين رضا، والفنان مينا مسعود، ونشر الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "الحبايب الحلوين".

أيتن عامر

ظهرت الفنانة أيتن عامر بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بدلة باللون الأبيض، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب المتابعين.

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ.

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا بلدنا يا حلوة".

نهى عابدين

ظهرت الفنانة نهى عابدين بإطلالة جريئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.