بالفيديو.. ميرنا نور الدين تحسم جدل شائعة ارتباطها بـ أحمد العوضي

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة ميرنا نور الدين ، على الجدل المثار حول شائعة ارتباطها بالفنان أحمد العوضي.

وقالت ميرنا، خلال لقائها في برنامج "عرب وود" على موقع "انستجرام": "مافيش حاجة حقيقية، أكيد أي حاجة لما بتبقى زيادة عن اللزوم بيبقى فيها انزعاج، بس خلاص أنا مبردش كدة كدة يعني".

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يذكر أنه لاحقت النجمين أحمد العوضي وميرنا نور الدين، شائعات الارتباط عقب تقديم مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في دراما رمضان 2025.

شاركت ميرنا نور الدين في بطولة مسلسل "فهد البطل"، بصحبة نخبة كبيرة من الفنانين، منهم: أحمد العوضي كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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