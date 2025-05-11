ياسمين عز عن واقعة نور النبوي:"كل ما يمكن شراؤه أو حله بالفلوس ندفعه"

كتب - معتز عباس:

علقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة اصطدام الفنان نور خالد النبوى بـ محصل كهرباء أسفل محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة، والتسبب في إصابته ودخوله المستشفى، وحدوث اتفاق بين المصاب ونور النبوي على دفع مبلغ 150 ألف جنيه تكلفة علاج ورعاية لمدة 6 أشهر.

وقالت ياسمين، في برنامجها "كلام الناس"، على قناة "ام بي سي مصر": "أنا لازم أقول رأيي، كل ما يمكن شراءة او حله بالفلوس ندفعه، أسهل حاجة في الدنيا إذا الموضوع حله فلوس ندفعه، 150 ألف جنيه كلام فاضي ميجيبوش شنطة، بالنسبة لحد بيشتغل وهيقعد 6 شهو في بيته بيعنوا ليه الكثير".

وأضافت: "إحنا بنتكلم أنه دايما التقدير مهم سواء فنان او إنسان بغض النظر مين خبط مين، أنا قولت الشخص المصاب طالب مليون جنيه ولا 10 مليون طلع طالب 150 الف جنيه ده كلام فاضي، لو هيرضيه 150 ألف جنيه ياخدهم، اتكسرت رجله اتركب شرايح دخل مستشفى هيقعد 6 شهور ده ولا حاجة، يعني المبلغ ده يعتبر زكاة عن صحتنا، وكل ما يمكن حله بالفلوس نحله طالما عندنا القدرة المادية".

يذكر أن عمرو القاضي، محامي موظف بشركة الكهرباء، كشف تفاصيل اتهام موكله للفنان نور خالد النبوي بالتسبب في إصابته نتيجة الاصطدام به أسفل محور 26 يوليو.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن المجني عليه يعمل محصلًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكان في أثناء أداء مهام عمله عندما فوجئ بسيارة يقودها الفنان نور النبوي تصطدم به بقوة ودهس قدمه، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بكسور بالغة في الساق اليسرى.

وأوضح أ ن نور النبوي ترجل من سيارته وأكد أنه سيتكفل بعلاجه داخل المستشفى، مرادفًا: "الفنان قاله أنا مش هسيبك ومعاك لحد آخر الموضوع والكلام الجميل ده، مفيش نص ساعة اتصل بمساعدينه جم على طول، قالوا للضحية احنا معاك واتفضل يا استاذ نور ومن ساعتها ماشفنوهش تاني".

وأكمل: " المصاب قالهم أنا مش عايز مصاريف التأمين متكفل بكل حاجة، وعمل عملية في مستشفى القوات المسلحة،ركب شريحيتن و 11 مسامير في القدم اليسرى، بعد ما عرف المساعدين قالوا هنتكفل بفاتورة العلاج، والدكتور أبلغنا أن المصاب هيقعد 6 شهور في الجبس، قالولوا هنديلك 50 ألف جنيه في الاول وارتفع الرقم ل 150 الف".

وتابع: "توجهت بشخصي للمسشتفى وكلمت المحصل عشان نعمل محضر قالي لا أنا أديت كلمة لاستاذ نور وأنا ابن بلد ووعدته وعد هوفي بيه، راح نور النبوي اختفى والمساعدين اختفوا، ومحدش تواصل معانا، المعاملة كانت كويسة، لكن مفيش حد اتصل بينا ولا كلمنا، نور النبوي مدفعش ربعة جنيه في علاج المحصل".