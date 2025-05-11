محامي محصل الكهرباء:"نور النبوي صدمه واختفى ومدفعش ولا جنيه"

كتب - معتز عباس:

كشف عمرو القاضي، محامي موظف بشركة الكهرباء، تفاصيل اتهام موكله للفنان نور خالد النبوي بالتسبب في إصابته نتيجة الاصطدام به أسفل محور 26 يوليو.

وأضاف القاضي في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن المجني عليه يعمل محصلًا بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وكان في أثناء أداء مهام عمله عندما فوجئ بسيارة يقودها الفنان نور النبوي تصطدم به بقوة ودهس قدمه، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بكسور بالغة في الساق اليسرى.

وأوضح أن نور النبوي ترجل من سيارته وأكد أنه سيتكفل بعلاجه داخل المستشفى، مرادفًا: "الفنان قاله أنا مش هسيبك ومعاك لحد آخر الموضوع والكلام الجميل ده، مفيش نص ساعة اتصل بمساعديه جم على طول، قالوا للضحية احنا معاك واتفضل يا أستاذ نور روح ومن ساعتها ماشفنوهش تاني".

وأكمل: " المصاب قالهم أنا مش عايز مصاريف التأمين متكفل بكل حاجة، وعمل عملية في مستشفى القوات المسلحة، ركب شريحتين و 11 مسامير في القدم اليسرى، بعد ما عرف المساعدين قالوا هنتكفل بفاتورة العلاج، والدكتور أبلغنا أن المصاب هيقعد 6 شهور في الجبس، قالولوا هنديلك 50 ألف جنيه في الأول وارتفع الرقم لـ150 ألف".

وتابع: "توجهت بشخصي إلى المستشفى وكلمت المحصل عشان نعمل محضر قالي لا أنا أديت كلمة للأستاذ نور وأنا ابن بلد ووعدته وعد هوفي بيه، راح نور النبوي اختفى والمساعدين اختفوا، ومحدش تواصل معانا، المعاملة كانت كويسة، لكن مفيش حد اتصل بينا ولا كلمنا، نور النبوي مدفعش رابع جنيه في علاج المحصل".

وأوضح: "لحد امبارح كنا متخذناش اي موقف قانوني، فوجئنا أستاذ نور والمحامي بيسعوا للتريند وبتنزل أخبار عن الواقعة كلها كلام كذب وافتراء، واتحدى ان حد يطلع فاتورة واحدة أو أنهم دفعوا جنيه في العلاج"، مردافًا: "مبلغ الـ 150 ألف جنيه ده مش تعويض هو المحصل هيصرف على بيته وعلاجه، والتعويض ده موضوع تاني خالص".

وأتم: "للآسف المعاملة دلوقتي اتغيرت والتليفونات محدش بيرد عليها، وبعد الموضوع ده حررنا محضر في قسم كرداسة والأمر الآن في يد النيابة هنطلب تحليل مخدرات للاستاذ نور النبوي، ومن حقنا نطلب تفريغ الكاميرات، وشهادة الشهود وتحريات المباحث، الراجل مش عايز تعويض مادي، هو عايز اللي غلط ياخد جزاءه".

يذكر أن آخر أعمال نور النبوي كان فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا"، بطولة نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبو سعدة، كريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

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