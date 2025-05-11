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عمرو عبدالعزيز ومحمد ثروت وتامر حسني يقدمون "بنت الإيه" بطريقة كوميدية (فيديو)

08:24 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عمرو عبدالعزيز وتامر حسني
  • عرض 6 صورة
    عمرو عبدالعزيز وتامر حسني
  • عرض 6 صورة
    عمرو عبدالعزيز وتامر حسني
  • عرض 6 صورة
    عمرو عبدالعزيز ومحمد ثروت وتامر حسني
  • عرض 6 صورة
    عمرو عبدالعزيز ومحمد ثروت وتامر حسني
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كتب - معتز عباس:
شارك الفنان عمرو عبدالعزيز متابعيه على السوشيال ميديا، مقطع فيديو جمعه بالنجم تامر حسني، والفنان محمد ثروت.

ونشر عمرو الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء غناء "بنت الإيه"، وكتب: "حبايبي تيمو الجامد وأبو الثراويت العسل".


وشارك عمرو عبدالعزيز في مسلسل "العتاولة 2" ضيف شرف، الذي عرض في رمضان 2025 من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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عمرو عبدالعزيز تامر حسني بنت الإيه
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