عمرو وهبة عن لامين يامال: "اللي بيعمل شعره كده أمن المولات بيمنعه من الدخول"

كتب - معتز عباس:

علق الفنان عمرو وهبة، على أداء لامين يامال لاعب فريق برشلونة الإسباني، والذي قاد فريقه لتحقيق الفوز على ريال مدريد بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونشر عمرو، صورة لامين يمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "انت محتاج تحترم نفسك كده وتعرف ان اللي قدك وبيعمل شعره كده، أمن المولات عندنا مش بيرضى يدخله في الويك اند".

وحقق برشلونة الفوز برباعية على حساب ريال مدريد، بأقدام إريك جارسيا، لامين يامال، رافينيا دياز هدفين، وسجل أهداف ريال مدريد كيليان مبابي "هاتريك".

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