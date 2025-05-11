هيدي كرم: "أنا مش ضد عمليات التجميل لكن متغيرش من شكلي"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هيدي كرم، عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وأنها أصبحت تشعر بالضغط بسبب إثارة الجدل دائمًا من رواد مواقع التواصل، عن عمليات تجميل الفنانين.

وقالت هيدي كرم في فيديو نشرته عبر صفحتها بـ"انستجرام": "أنا تعبت أوي من فكرة الفيك على السوشيال ميديا، ولازم لما نطلع يبقى معندناش أي غلطة، وشنا يكون زي السيراميك معندناش حبوب ولا نمش في وشنا، أنا تعبت ومش قادرة نفسي نطلع طبيعيين".

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وأضافت: "إحنا بني آدمين عندنا نمش وعيوب ومشاكل وحبوب وتجاعيد وخيوط في الوجه، اهدوا علينا ونهدى على بعض وعلى نفسنا، نفسي نتقبل عيوبنا ونتصالح معاها ونحبها ونتكلم عنها ونفتخر بيها، وأنا مش ضد عمليات التجميل وأنفخ وأحقن وأظبط وأحسن من مظهري، لكن متغيرش من شكلي وتخليني شكلي فريش أكتر وأجمل وأصفر".

وتابعت: "أنا ضد نصدر للناس إن احنا مش بني آدمين وأننا مصنوعين من البلور، ومش كلنا عندنا دريسينج روم رهيبة وشنط وجزم، وإضاءة رهيبة".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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