ماذا قال طه دسوقي عن تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما؟

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان الشاب طه دسوقي عن سعادته بعد حصوله عن جائزة أفضل ممثل في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية.

ونشر طه صورًا له من حفل التكريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "شكرا لمهرجان المركز الكاثوليكي على منحي جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل حالة خاصة"، والتي تفاعل معها الفنان أحمد مالك.

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شارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلماً قد عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى "ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهري، "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة السيد، "الهوى سلطان" للمخرجة هبة يسري، "رفعت عيني إلى السماء" للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، "الفستان الأبيض" للمخرجة ﭼيلان عوف، "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور.

جدير بالذكر أن طه دسوقي عُرض له مؤخرًا مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، غادة طلعت، إخراج شادي عبدالسلام، كما طُرح له في موسم عيد الفطر السينمائي فيلم "سيكو سيكو" إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر.

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