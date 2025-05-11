بإطلالة غريبة | أحدث جلسة تصوير لـ هيفاء وهبي.. والجمهور: "قمر لبنان"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة وغريبة، بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيفاء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "المنظر يطابق الشعور"، لتنال من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الأيقونة، "قمر لبنان"، "مشاعرك لا مثيل لها"، "روح قلبي"، "أجمل واحده في الدنيا".

يذكر أن، هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، والفنان بيومي فؤاد.

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