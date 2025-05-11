أنغام تنشر صورًا من كواليس حفلها في عُمان وتخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت المطربة أنغام جمهورها مجموعة من الصور من كواليس حفلها الأخير في سلطنة عُمان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت أنغام خلال الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أسود لامع، نالت به إعجاب متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "صوت مصر"، "غنيتي إزاي بالجمال ده!"، "جميلة وقمر"، و"عُمان نوّرت بيكي".

يُذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفل كبير على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، وذلك مساء الجمعة الموافق 16 مايو.

ويُقام الحفل تحت عنوان "صوت مصر - أنغام"، وتراوحت أسعار التذاكر بين 3000 و8500 جنيه مصري، وأعلنت الجهة المنظمة عن نفاد التذاكر بالكامل.

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