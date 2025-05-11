حورية فرغلي لنزار فارس: ينفع ترتبط بمصرية؟

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة حورية فرغلي، قوائم تريند موقع البحث "جوجل" بعد ظهورها مجددا مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، وتأكيدها إعجابها بملامحه .

الفنانة حورية فرغلي، خلال ظهورها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، في برنامج "من قريب"، تحدثت عن ما يعجبها في الرجال، وقالت: "بيعجبني جدًا شكل الرجالة اللي زيك، دقنك وبياض سنانك، دايمًا بتلمع وكلك أناقة".

وتابعت: "بقيت مشهور جدًا في مصر، وعارف إن عندك معجبات كتير.. بس ينفع ترتبط بمصرية؟"، ليرد نزار مبتسمًا: "دا شرف كبير ليّا لو ارتبطت بمصرية".

وفي بداية الحلقة، تحدث الإعلامي العراقي نزار الفارس، مع الفنانة حورية فرغلي، عن وجود حراس لها من الجن.

وقال لها: "الجن يحبونك، و قبل ٤ أو ٥ أيام من حضوري لمقابلتك، ظهر لي في الحلم طفل صغير، جلس فوق صدري وحاول خنقي، وقبل دخولي شقتك حرصت على قراءة القرآن".

ومن جانبها قالت حورية فرغلي: "أنا فعلا بشوف في بيتي أطفال صغيرين، ومش عارفة إن كانوا جن ولا لأ ".

ويأتي ظهور الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد خلاف دام عام، بسبب إعلان نزار عن خطوبته لها، في حين سارعت "حورية" بالنفي، وأعلنت عن اتخاذها إجراءات قانونية ضده.