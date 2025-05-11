طارق العريان يكشف تفاصيل جديدة حول فيلم "السلم والتعبان 2"

كتبت- نوران أسامة:

كشف المخرج طارق العريان تفاصيل جديدة حول فيلم "السلم والتعبان 2"، مؤكدًا أن العمل لا يُعد جزءًا ثانيًا بالمعنى التقليدي.

وقال العريان في تصريحات صحفية: "ظافر العابدين مش ضيف شرف، واخد دور والفيلم مش تكملة لشخصيات الجزء الأول، ولكن هي شخصيات مختلفة يمكن هي تكملة لنفس الموضوع، وبتكشف الحياة بعد جواز عشر سنين ولكن بـ أسماء تانية وبشخصيات تانية".

وأوضح أن الفيلم كان من المقرر أن تقوم ببطولته في البداية الفنانة منى زكي، ثم رُشحت منة شلبي للدور، لكن كلتاهما اعتذرت لأسباب خاصة، قبل أن تُسند البطولة للفنانة أسماء جلال، التي ستؤدي دور "ملك"، إلى جانب الفنان عمرو يوسف في دور "أحمد".

فيلم "السلم والثعبان" عرض لأول مرة عام 2001، وقام ببطولته هاني سلامة، حلا شيحة، أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، طارق التلمساني، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل علا رشدي، سامية عاطف، عمرو سلامة، كريمة البدوي، عبير رفعت، أشرف دويدار، نسمة محمود، هبة توفيق، ياسمين طارق، ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث فيلم "السلم والثعبان" في إطار رمانسي اجتماعي، حول قصة حازم (هاني سلامة) شاب مستهتر ، فشل فى أن يكون زوجا جيدا وفشل فى أن يصبح أبا جيدا لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين (حلا شيحة) حياته ، يواجهان معا العديد من المشاكل في بداية علاقتهما، لكن الحب يفرض كلمته في النهاية.

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