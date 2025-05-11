محمد سامي ينشر صورة: "لما تكون مي عمر مراتك يبقى ده فطارك"

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك المخرج محمد سامي متابعيه صورة لوجبة الفطار التي تناولها، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت في الصورة وجبة فطار صحية، وعلق سامي مازحًا: "لما تكون مي عمر مراتك، يبقى ده فطارك".

وكان محمد سامي أعلن مؤخرًا اعتزاله إخراج الدراما التليفزيونية، عبر منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

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