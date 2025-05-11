محمود البزاوي ينشر صورتين مع شيرين رضا ومينا مسعود

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمود البزاوي صورة تجمعه بالنجمة شيرين رضا، والفنان مينا مسعود.

ونشر البزاوي الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "الحبايب الحلوين".

يذكر أن الفنان محمود البزاوي شارك في موسم دراما رمضان 2025 في مسلسل "فهد البطل"، من بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، كارولين عزمي، لوسي، غادة طلعت، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، محسن منصور، مجدي بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، زينة منصور، ريم عامر. المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وعُرض للفنانة شيرين رضا، في السينما فيلم "رحلة 404"، الذي شارك فيه مجموعة من النجوم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، الفيلم من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

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