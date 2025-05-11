مصطفى حجاج يهنئ رامي عاشور بمناسبة حفل زفافه (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان ولاعب الإسكواش رامي عاشور مساء أمس السبت بزفافه، وسط أجواء مميزة بحضور الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن، من بينهم: مصطفى حجاج، محمود العسيلي، محمد الشرنوبي، والملحن تامر حسين.

ونشر مصطفى حجاج مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "ألف مبروك لحبايب قلبي، رامي عاشور بيتجوز يا ناس".

وكان رامي عاشور قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "مش في بالي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وعدد من المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

الأغنية من كلمات رامي عاشور، وألحان مينا عطا ومهاب سامي، وتوزيع مهاب سامي، ومن إنتاج شركة ديجيتال ساوند.

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