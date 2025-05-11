رامي صبري يوجه رسالة لـ أصالة بعد إحيائه حفل زفاف نجل شقيقتها

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان رامي صبري في حفل زفاف نجل شقيقة المطربة أصالة، والذي أُقيم داخل أحد الفنادق المطلة على النيل في القاهرة.

ونشر "صبري" مقاطع فيديو من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلّق: "عائلة أصالة هي عائلتي التانية، بحبهم وفي عشرة جميلة على مدار سنين كتير ومن بدايتي تقريبًا.. واللي بيفرحهم بيفرحني.. مبروك لأحمد ضياء، ربنا يبارك فيهم".

وقدم رامي صبري دويتو غنائي مع أصالة خلال الحفل، لأغنيته "شطبنا"، وسط تفاعل كبير من الحضور، وظهرت أصالة وهي تغني بحماس وترقص مع رامي.

حضر الحفل عدد من نجوم الفن والإعلام، من بينهم: مصمم الأزياء هاني البحيري، المذيعة سهير شلبي، المنتج محسن جابر، الملحن إيهاب عبدالواحد، الملحن محمود خيامي، والفنان الشاب خالد الذهبي (نجل أصالة).

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