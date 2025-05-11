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تفاصيل حفلات عمرو دياب وأنغام وهبة طوجي في مصر

01:13 م الأحد 11 مايو 2025
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    هبة طجي
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    هبة طوجي تغني
  • عرض 7 صورة
    عمرو دياب
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    هبة و اسامة الرحباني
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    عمرو دياب يغني
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    هبة طوجي
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كتب- مصطفى حمزة:

يستعد 3 من أبرز نجوم الأغنية، لتقديم حفلاتهم في نهاية الأسبوع الجاري، وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب، ونستعرض تفاصيل الحفلات في السطور التالية:
عمرو دياب
يقدم النجم عمرو دياب، الحفل المقرر إقامته في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مساء الجمعة 16 مايو .

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 7 فئات، وهي: 1200 جنيه، و2150 جنيها، للتذاكر الفردية العادية "وقوف"، وعلى مستوى الطاولات، جاءت كالتالي 6000 ومكانها بالخلف، و6500 بالوسط، و7000 بالمقدمة.

وفي فئة اللونج، بلغ سعر طاولة تضم 10 أفراد، إلى 150000جنيه، في حين وصلت في فئة "سكاي بوكس"، وتضم 15 فرد إلى 500000 جنيه.

هبة طوجي

وتقوم المطربة اللبنانية هبة طوجي، بتقديم حفلها الغنائي، في هايد بارك القاهرة الجديدة، مساء الخميس الموافق 15 مايو.

الحفل، من تنظيم منظم الحفلات والمنتج وليد منصور، ويتولى الإشراف على إخراجه موسيقيا الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين: 1500، و2500، و3500، و5000، و7500 جنيه.


أنغام

وعلى مسرح النافورة في دار الأوبرا، تقدم المطربة أنغام، الحفل المقرر إقامته ضمن مشروع حفلات "ليالي مصر" مساء الجمعة 16 مايو.

الحفل المقام تحت عنوان "صوت مصر أنغام"، تراوحت به أسعار التذاكر بين: 3000، و4000، و5000، و6500، و7500، و8500 جنيه مصري.
وأعلنت الجهة المنظمة عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل.

حفلات عمرو دياب هبة طوجي أنغام
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