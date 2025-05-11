محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة وقيمة الجائزة 50 ألف جنيه

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان محمد رمضان عن إطلاق مسابقة جديدة لجمهوره، بجائزة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

ونشر رمضان تفاصيل المسابقة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "50 ألف جنيه للإجابة الصحيحة، كام مرة اتقالت (سهران ع النيل) في الأغنية؟ هنعلن عن الفائز/ة يوم الاثنين القادم".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يعيش حالة من النشاط الفني الغنائي، وطرح قبل يومين أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "سهران على النيل".

وينتظر رمضان طرح فيلم أسد، ليعود للسينما بعد غياب منذ قدم فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

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