حجاج عبدالعظيم يوجه رسالة لـ أشرف زكي لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان حجاج عبدالعظيم محرك البحث "جوجل"، بعدما أعلن عن تعرض أحد أفراد أسرته لحادث سير، موجّهًا رسالة شكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على موقفه الإنساني.

وكتب "حجاج" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "كل التحية والتقدير والاحترام للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على ما قام به من اهتمام ومتابعة للحادث الذي تعرض له أحد أفراد أسرتي أثناء وجودي خارج مصر".

وتابع: "جميلك على راسي يا دكتور، وهذا التصرف ليس بجديد عليك، فأنت دائمًا سند لزملائك".

يُذكر أن الفنان حجاج عبدالعظيم شارك في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "فهد البطل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وبطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، صفوة، غادة طلعت، عصام السقا، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، عايدة رياض، وأحمد عبدالله محمود، وإنتاج شركة سينرجي.

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