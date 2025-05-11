اليوم.. أسرة إيناس النجار تحيي ذكرى مرور 40 يوما على فاتها

كتبت - نوران أسامة:

أعلنت سوار النجار، شقيقة الفنانة الراحلة إيناس النجار، عن إقامة ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاتها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وقالت سوار: "بإذن الله، يوم الأحد الموافق 11/5، سيُقام يوم الأربعين في منزل العائلة بطريق تونس بمدينة صفاقس، أربعين أختي وروح روحي إيناس بنت محمود عبدالناظر، الله يرحمها ويصبرنا".

وكانت سوار كشفت مؤخرًا تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة لشقيقتها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

وكتبت سوار: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يارب منين نجيب الصبر، قلبي فيه نار على أختي وتوأم روحي، أغلى ما عندي في حياتي، كنا بنبكي على بابا اللي توفى من 11 سنة، دلوقتي هنعيش إزاي من غيرك؟".

وأضافت: "ما أطول الوقت، خليتيني يتيمة يا كل حياتي الله غالب هو القهار يارب سابتنا في الغابة، هذه غابة والناس ما يعرفوش الموت وما يعرفوش إن ربي موجود، حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد أذاك وأذانا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور من بداية الدكتور اللي عطاك مسكنات وشوية وهنزل اسمه لأنه فاشل، والدكتور اللي نزلك الرعاية لحد ما أذوك وضيعوكي".

واختمت منشورها: "أختي مش عارفة من مين ولا مين نأخذ حقك منهم لله غدروك يا نوسة، إحنا بنموت يا إيناس أنا وماما ولانا قريب نموتو حياتنا وقفت وخلصت معاك يا حبيبتي، نار نار يارب منعرفوش النوم لا ليل ولا نهار من غيرك يا نوسة، نأخذ حقك وجاينلك حبيبتي نوسة".

يُذكر أن الفنانة التونسية إيناس النجار رحلت عن عالمنا يوم الإثنين 31 مارس.

وكان آخر ظهور لها في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "الحلانجي"، تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، أيتن عامر، وغيرهم من النجوم.

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