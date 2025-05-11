بصورة نادرة تجمعهما من طفولتها.. هالة صدقي تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة هالة صدقي متابعيها صورة نادرة لها من طفولتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ووجهت من خلالها رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة.

وكتبت هالة في تعليقها: "النهارده عيد الأم في أمريكا وبعض الدول الأخرى، ويمكن بتلكك علشان احتفل بأمي الله يرحمها".

وتابعت: "أمي اللي علمتني يعني إيه إنسانة حنونة وقوية في نفس الوقت، علمتني كل حاجة، حتى اللي كنت بختلف معاها فيه، اكتشفت إنها كانت صح، الله يرحمك يا أجمل وأطيب أم وبستغرب من الأمهات اللي بيتخلوا عن ولادهم، إزاي بيجيلهم قلب؟ عجائب وغرائب الدنيا، كل سنة وكل الأمهات بخير".

وتفاعلت مع المنشور الفنانة رانيا فريد شوقي قائلة: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، بينما كتبت المذيعة بوسي شلبي: "الله يرحمها".

وشاركت الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل إش إش، وعُرض على قناة MBC مصر، بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، ندا موسى، إدوارد، عصام السقا، إخراج محمد سامي.

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