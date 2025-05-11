أول رد من بوسي شلبي بعد بيان ورثة محمود عبدالعزيز: "حقك هيرجع يا حاج محمود"

كتبت- سهيلة أسامة:

علّقت المذيعة بوسي شلبي على الجدل المُثار مؤخرًا، عقب البيان الصادر عن ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والذي أشار إلى طلاقها منه قبل وفاته.

ونشرت بوسي مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور التي تجمعها بـ الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف رحمة ونور، ربنا موجود.. ماتخافش يا حبيبي، حقك هايرجع يا حاج محمود".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا يوم الأربعاء ردًا على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، الذي تم الكشف عنه خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان الصادر من بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراع عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه".

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبدالعزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".

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