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مثال للزوجة الوفية الصابرة.. نبيلة عبيد تدافع عن بوسي شلبي

12:03 ص الأحد 11 مايو 2025

نبيلة عبيد

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كتب - معتز عباس:

دافعت النجمة نبيلة عبيد عن الإعلامية بوسي شلبي بسبب أزمتها مع ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وكتبت نبيلة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "سنوات طويلة جمعتني فيها صداقة وزمالة العمل مع النجم الراحل محمود عبد العزيز وزوجته الإعلامية بوسي شلبي، عرفتهما زوجين جمع الحب والتفاهم بينهما، ولا كان من الممكن أن أفكر ولو للحظة أن هذا الثنائي الرائع المقرب والمحبوب من كل الجميع غير أنهما من أنجح الزيجات الفنية في الوسط الفني".

وأضافت: "حتى اللحظة الأخيره من عمر محمود عبد العزيز و في أشد لحظات المرض كانت إلى جانبه تحاول أن تخفف عنه و تدعو بكل الحب رغم كل الحزن، بوسي شلبي أنتي مثال للزوجة الوفية الصابرة ربنا ينصرك في حقك".

وكان النجم كريم محمود عبد العزيز نشر بيان يكشف خلاله أن والده النجم الراحل طلق الإعلامية بوسي شلبي بعد شهر ونصف من زواجهما.

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نبيلة عبيد محمود عبد العزيز بوسي شلبي انستجرام نبيلة عبيد
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