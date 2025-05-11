بوسي تخطف الأنظار من أحدث ظهور في حفل غنائي.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بوسي متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من حفلها الغنائي الأخير.

ونشرت بوسي صورًا من حفلها الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "انبسط جدا بوجودي معاكوا واليوم كان حلو أوي بيكم شكراً على اليوم الجميل ده".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: ""نجمتي الي بحبها"، "كانت حفلة جميلة"، "دايما مكسرة الدنيا"، "جميلة وخفيفة الدم"، "كنتي منورة الحفلة".

يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي أغنية "بحبك أنا" التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب مؤخرا، بالتعاون مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

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