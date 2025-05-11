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روبي بفستان قصير وبسمة بوسيل في أحدث ظهور.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الأحد 11 مايو 2025
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    صبا مبارك (2)
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    درة
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    لطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (4)
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    بسمة بوسيل
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    أحمد زاهر
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    رشا مهدي
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    روبي - حفل اسكندرية (5)
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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت عليها التعليقات.

صبا مبارك

الفنانة صبا مبارك، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بصور ببيروت مسلسل ٢٢٠ يوم.. مشروع بحبه كتير و ما في احلى من هيك.. بحبكم واشتقتلكم".

بسمة بوسيل

ظهرت المطربة بسمة بوسيل، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا خسارة".

روبي

نشرت الفنانة روبي، إطلالة جريئة لها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قلبي، شكرا جمهور إسكندرية الجميل، حفلتنا النهاردة كانت من أحلى الحفلات، فعلا إسكندرية ليها سحر ميتوصفش، شكرا على الترحيب والحب اللي حسيت بيه النهاردة و أشوفكم تاني على خير".

لطيفة

استعرضت الفنانة لطيفة، فستانها الذي حضرت به حفل زفاف نجل المايسترو أمير عبدالمجيد، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فرحت من كل قلبي لفرحة أخويا وعشرة عمري المايسترو الكبير أمير عبد المجيد بفرح ابنه علي و عروسته ربنا يسعدهم ويهنيهم ويفرحهم بولادهم".

درة

خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء ربيعية جميلة بأسلوب أنيق".

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمال بيروت.. اشتقنا لحبيبتنا".

محمد جمعة

الفنان محمد جمعة، نشر صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دايما أفراح".

نجوم الفن محمد جمعة أحمد زاهر درة لطيفة روبي بسمة بوسيل صبا مبارك رشا مهدي
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