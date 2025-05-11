روبي بفستان قصير وبسمة بوسيل في أحدث ظهور.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
إعداد- هاني صابر:
حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.
مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:
رشا مهدي
ظهرت الفنانة رشا مهدي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وانهالت عليها التعليقات.
صبا مبارك
الفنانة صبا مبارك، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بصور ببيروت مسلسل ٢٢٠ يوم.. مشروع بحبه كتير و ما في احلى من هيك.. بحبكم واشتقتلكم".
بسمة بوسيل
ظهرت المطربة بسمة بوسيل، بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا خسارة".
روبي
نشرت الفنانة روبي، إطلالة جريئة لها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قلبي، شكرا جمهور إسكندرية الجميل، حفلتنا النهاردة كانت من أحلى الحفلات، فعلا إسكندرية ليها سحر ميتوصفش، شكرا على الترحيب والحب اللي حسيت بيه النهاردة و أشوفكم تاني على خير".
لطيفة
استعرضت الفنانة لطيفة، فستانها الذي حضرت به حفل زفاف نجل المايسترو أمير عبدالمجيد، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فرحت من كل قلبي لفرحة أخويا وعشرة عمري المايسترو الكبير أمير عبد المجيد بفرح ابنه علي و عروسته ربنا يسعدهم ويهنيهم ويفرحهم بولادهم".
درة
خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء ربيعية جميلة بأسلوب أنيق".
أحمد زاهر
نشر الفنان أحمد زاهر، صورة له، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جمال بيروت.. اشتقنا لحبيبتنا".
محمد جمعة
الفنان محمد جمعة، نشر صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "دايما أفراح".
فيديو قد يعجبك: