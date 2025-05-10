محامي بوسي شلبي يكشف حقيقة خسارتها درجات التقاضي بشأن علاقتها بـ محمود عبدالعزيز (بيان)

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار القانوني حسام نبيل، محامي الإعلامية بوسي شلبي حقيقة خسارة موكلته كافة درجات التقاضي بشأن علاقتها بالراحل محمود عبد العزيز.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي بيانًا صادرًا عن المحامي حسام نبيل عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وجاء فيه التالي: "نحيطكم علماً بأن ما تم تداوله إعلامياً بشأن موكلتنا الإعلامية بوسي شلبي - قد خسرت كافة درجات التقاضي فيما يخص علاقتها بزوجها المرحوم الفنان محمود عبدالعزيز".

وتابع البيان: "نود التنويه بأن هناك عدة مسارات قضائية يتولاها مكتبنا ولا يمكننا الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حفاظاً على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي وأنه لم يتم الفصل فيها بشكل نهائي".

وأضاف البيان: "النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة فقط وفقاً ما ردده البعض، وهناك كثيراً من الأمور سيتم إيضاحها تباعاً وموافاة الرأي العام بما يستجد وفق مجريات التحقيق وكذلك ما يستجد من أحكام قضائية، ونثق تمام الثقة في القضاء المصري الشامخ وأحكامه وقدرته على إعادة الحق لأصحابه مهما طال الزمن".

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وختامًا: "نهيب بالجميع تحري الدقة والمصداقية فيما يتم تداوله اعلامياً حتى إنتهاء التحقيقات والقضايا المتداولة بهذا الشأن.. مكتب حسام نبيل - المستشار القانوني".

وكان خلافا نشب بين أفراد أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصل لساحات القضاء، وأصدر محمد وكريم محمود عبدالعزيز بيانا أكدا خلاله أن بوسي شلبي هي طليقة والدهما، بينما ردت هي بأنها ظلت زوجة شرعية للفنان الراحل حتى اللحظات الأخيرة في عمره.

ويتردد داخل الوسط الفني بأن هذا الخلاف تفاقم بسبب قطعة أرض للراحل يصل ثمنها إلى 100 مليون جنيه.

وقام كل طرف برفع دعوى قضائية ضد الآخر، ولا تزال القضية متداولة أمام المحاكم، ولم يُصدر بعد الحكم النهائي بشأنها.

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