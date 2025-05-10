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25 صورة من حفل زفاف نجل شقيقة المطربة أصالة نصري

10:19 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الوسط الفني ومشاهير مع أصالة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الوسط الفني ومشاهير في حفل زفاف نجل شقيقة اصالة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الوسط الفني مع اصالة
  • عرض 25 صورة
    هاني البحيري
  • عرض 25 صورة
    هاني البحيري يرقص مع نجل شقيقة اصالة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن ومشاهير في حفل زفاف نجل شقيقة المطربة أصالة (1)
  • عرض 25 صورة
    مشاهير في حفل زفاف ابن شقيقة أصالة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن ومشاهير في حفل زفاف نجل شقيقة المطربة أصالة (3)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من حفل زفاف نجل شقيقة أصالة
  • عرض 25 صورة
    صورة جماعية لرامي صبري وأصالة في حفل الزفاف
  • عرض 25 صورة
    ضيوف حفل زفاف نجل شقيقة أصالة
  • عرض 25 صورة
    شيرين عادل وصديقاتها
  • عرض 25 صورة
    محسن جابر في حفل زفاف ابن شقيقة اصالة
  • عرض 25 صورة
    رامي صبري يحي حفل زفاف نجل شقيقة أصالة (2)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن ومشاهير في حفل زفاف نجل شقيقة المطربة أصالة (2)
  • عرض 25 صورة
    رامي صبري يحي حفل زفاف نجل شقيقة أصالة
  • عرض 25 صورة
    رامي صبري وأصالة في حفل زفاف ابن شقيقتها (2)
  • عرض 25 صورة
    حفل زفاف نجل شقيقة المطربة أصالة نصري
  • عرض 25 صورة
    المصمم هاني البحيري في حفل زفاف ابن شقيقة أصالة
  • عرض 25 صورة
    الاعلامية سهير شلبي والمصمم هاني البحيري في حفل زفاف ابن شقيقة أصالة
  • عرض 25 صورة
    اصالة وهاني البحيري
  • عرض 25 صورة
    اصالة وشيرين عادل زوجة رامي صبري
  • عرض 25 صورة
    اصالة وضيوف حفل الزفا
  • عرض 25 صورة
    أجواء مبهجة في حفل زفاف نجل شقيقة أصالة
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء أمس حفل زفاف أحمد ضياء نجل الملحن محمد ضياء وأماني نصري شقيقة المطربة أصالة، داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء.

وحرصت النجمة أصالة والنجم رامي صبري على إحياء حفل الزفاف، وتقديم باقة من أفضل أغانيهم، والرقص على أغنية "شطبنا".

حضر حفل الزفاف المصمم العالمي هاني البحيري والإعلامية سهير شلبي، والمنتج محسن جابر، والملحن إيهاب عبدالواحد، الملحن محمود خيامي، والفنان الشاب خالد الذهبي نجل أصالة، والمنتج أيوب، وشيرين عادل زوجة رامي صبري.

وتستعد النجمة أصالة لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، والمقرر طرحه الفترة المقبلة.

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حفل زفاف أحمد ضياء أماني نصري أصالة رامي صبري هاني البحيري
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