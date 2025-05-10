25 صورة من حفل زفاف نجل شقيقة المطربة أصالة نصري

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء أمس حفل زفاف أحمد ضياء نجل الملحن محمد ضياء وأماني نصري شقيقة المطربة أصالة، داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة، بحضور الأسرة والأصدقاء.

وحرصت النجمة أصالة والنجم رامي صبري على إحياء حفل الزفاف، وتقديم باقة من أفضل أغانيهم، والرقص على أغنية "شطبنا".

حضر حفل الزفاف المصمم العالمي هاني البحيري والإعلامية سهير شلبي، والمنتج محسن جابر، والملحن إيهاب عبدالواحد، الملحن محمود خيامي، والفنان الشاب خالد الذهبي نجل أصالة، والمنتج أيوب، وشيرين عادل زوجة رامي صبري.

وتستعد النجمة أصالة لإطلاق أحدث ألبوماتها الغنائية، والمقرر طرحه الفترة المقبلة.

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