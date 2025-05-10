جمال سليمان ينتقد قرار فصل سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين السوريين.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

حل الفنان السوري جمال سليمان ضيفًا على برنامج "عندي سؤال"، مع الإعلامي محمد قيس، عبر قناة ومنصة "المشهد".

وكشف الفنان جمال سليمان عن رأيه في فصل الفنانة سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين في سوريا، قائلًا: "كنت بتمنى أن السيدة سلاف تكون أدركت عبر الوقت حجم الجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وإذا كان في شيء مش عجبها اليوم، هذا نتيجة سياسات النظام نفسه، وهذا النظام لو استجاب للحل السياسي التفاوضي وقبِل بتطبيق قرار بالإصلاح السياسي، ربما كان أنقذ مئات الآلاف من الضحايا والشهداء، والمنازل التي دمرت والمدارس التي قصفت والمستشفيات التي سويت من الأرض".

وأكد رفضه قرار الفصل، معقبًا: "حكاية الفصل من نقابة الفنانين أنا ما حبيتها وأرفضها، لأنه تم فصلي من النقابة أيضًا نتيجة رأي أو موقف ، والحقيقة أنا ما موافق على اللي قالته سولاف واختلف معه بالمطلق، بس بنفس الوقت أتمنى يكون عندنا بلد اسمه سوريا سلاف تبقى عايشة بسوريا وتقول هذا الكلام".

جدير بالذكر أن النقابة أعلنت في وقت سابق قرارها بشطب عضوية الفنانة السورية سلاف فواخرجي، وجاء في القرار أن سبب الشطب خروجها عن أهداف النقابة استنادا إلى المادة 58 من القانون رقم 40، وذلك لاصرارها على انكار الجرائم الأسدية وتنكرها لآلام الشعب السوري، حسبما جاء في القرار.

أعقب ذلك قرارًا من نقابة الفنانين السوريين بسحب الثقة من نقيب الفنانين السوريين مازن الناظور، بالإجماع من قبل مجلس الإدارة برئاسة نائب النقيب الفنان نور مهنا.

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