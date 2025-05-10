"رقص وغناء مع رامي صبري".. أصالة تحتفل بزفاف ابن شقيقتها أماني

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة أصالة نصري، بحفل زفاف ابن شقيقتها أماني نصري، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشرت الإعلامية سهير شلبي، مقطع فيديو لـ أصالة وهي تغني في حفل الزفاف عبر موقع "انستجرام"، وسط حضور الأسرة والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف الفنان رامي صبري وقدم مع أصالة دويتو لأغنيته "شطبنا"، وظهرت وهي تغني بحماس كبير وترقص مع رامي صبري.

وتداول عدد من جمهور ومحبي أصالة نصري، مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف الذي أقيم أمس، الجمعة 9 مايو.

وحرصت أصالة نصري على التقاط الصور التذكارية مع العريس وأشقائها وأبناء أشقائها.

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