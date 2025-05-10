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"رقص وغناء مع رامي صبري".. أصالة تحتفل بزفاف ابن شقيقتها أماني

08:03 م السبت 10 مايو 2025
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  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل أماني نصري شقيقة اصالة نصري (2)
  • عرض 8 صورة
    اصالة في حفل زفاف ابن شقيقتها
  • عرض 8 صورة
    اصالة في حفل زفاف ابن شقيقتها (1)
  • عرض 8 صورة
    اصالة تغني مع رامي صبري في حفل زفاف ابن شقيقتها (2)
  • عرض 8 صورة
    اصالة تغني مع رامي صبري في حفل زفاف ابن شقيقتها (3)
  • عرض 8 صورة
    اصالة في حفل زفاف ابن شقيقتها (2)
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف نجل أماني نصري شقيقة اصالة نصري (1)
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كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة أصالة نصري، بحفل زفاف ابن شقيقتها أماني نصري، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ونشرت الإعلامية سهير شلبي، مقطع فيديو لـ أصالة وهي تغني في حفل الزفاف عبر موقع "انستجرام"، وسط حضور الأسرة والأصدقاء وعدد من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف الفنان رامي صبري وقدم مع أصالة دويتو لأغنيته "شطبنا"، وظهرت وهي تغني بحماس كبير وترقص مع رامي صبري.

وتداول عدد من جمهور ومحبي أصالة نصري، مقاطع فيديو وصور من حفل الزفاف الذي أقيم أمس، الجمعة 9 مايو.

وحرصت أصالة نصري على التقاط الصور التذكارية مع العريس وأشقائها وأبناء أشقائها.

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أصالة نصري سهير شلبي انستجرام أصالة نصري رامي صبري
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