بدون مكياج.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور لها

كتب - معتز عباس:



خطفت الفنانة سارة سلامة أنظار متابعيها من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سارة صورة لها بدون "مكياج" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أهواك".

وتفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: ""ايه الجمال ده كله يا فنانة"، "قمر يا فنانة"، حلوة أوي"، "حلويات"، "زي القمر يا سارة".

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يذكر أن، آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "نقطة سودة" الذي عرض مؤخرا على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، وفاء عامر، وم وإخراج محمد أسامة.

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