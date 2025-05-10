محمد رمضان ينشر صورة من كواليس فيلم "أسد" قبل عرضه في السينمات

كتب - معتز عباس:

كشف النجم محمد رمضان عن كواليس فيلمه الجديد "أسد" والمقرر عرضه في السينمات قريبًا.

ونشر رمضان صورة من الكواليس رفقة الفنانة رزان جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الله الموفق - فيلم ( أسد ) قريبًا".

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ويشارك في بطولة فيلم "أسد" محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

وكان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، الذي شارك في بطولته إلى جانب نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وشارك فيه كضيوف شرف كل من خالد الصاوي، ومحمد لطفي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

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