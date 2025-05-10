"إطلالة غريبة".. أحدث جلسة تصوير لـ بسمة بوسيل في عيد ميلادها

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، احتفالًا بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 10 مايو.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت: " هذا عيد الميلاد يأتي بشكل مختلف... ليس بسبب الشموع أو الكعكة، ولكن لأنني أخيرا أشعر بالسلام مع من أنا، لقد وجدت نفسي، وهذا هو الاحتفال الحقيقي".

وظهرت بسمة بإطلالة غريبة، حيث جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تستاهلي اكتر من كده"، "عيد ميلاد سعيد بسومة، "إنتي قدوتنا يا بسمة"، "بسمة قنبلة الجيل".

يذكر أن، آخر أعمال بسمة بوسيل طرحها مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.

اقرأ أيضا..

"أمي اتجوزت خطيبي".. إيناس عز الدين تكشف تفاصيل أزمتها مع والدتها

بوسي شلبي توجه رسالة لنجوم الفن بعد مساندتهم لها بأزمة ورثة محمود عبدالعزيز