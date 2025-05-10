"أمي اتجوزت خطيبي".. إيناس عز الدين تكشف تفاصيل أزمتها مع والدتها

كتب - معتز عباس:

كشفت المطربة إيناس عز الدين، حقيقة زواج والدتها من خطيبها، وتأثير هذا الأمر على حياتها وعلاقاتها بالآخرين.

وقالت إيناس عز الدين خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" مع مروة صبري: "هو دا حصل فعلا، وأنا عندي 18 سنة وعيلتي وجيراني وجدتي رحمة الله عليها وكل الناس عارفة القصة بتفاصيلها، وعلاقتي بوالدتي اتقطعت لمدة سنة وبعدها رجعت تاني وبقيت كويسة".

وتابعت:"أنا حاولت أتخطى والتمس العذر وعشت وكملت حياتي وربنا رزقني بجوزي، وأنا مش ندمانه أنها عملت كده بالعكس مبسوطة لانها لو مكنتش عملت كده، انا مكنش زماني موجودة مع الإنسان اللي موجودة معاه دلوقتي اللي هو عوض ربنا ليا، أكيد كنت هبقى مع بني آدم مختل لأنه اللي يسيب واحدة ويكون مع أمها، ممكن تعمل كدة مع أي واحدة في الدنيا بس مش مع أمها".

وأضافت: "هو سابني وبعدها بـ4 شهور عرفت أنهم متجوزين من وقت ما هو سابني، هو جيه خطبني وحصل تواصل ما بينهم وسابني من هنا واتجوز أمي وأنا مكنتش أعرف، ومعرفتش لحد النهاردة لأن أمي مش بترد على السؤال، وهما اتجوزوا سنة وبعدين سابوا بعض، لما سألت والدتي ليه عملت كده.. قالت لي هو فضلني عليكي".

وعن علاقتها بخطيبها السابق: "هو كان جواز يعتبر صالونات وكان عندي 18 سنة وكنت عايزة أهرب من بعض الظروف المحيطة بيا وهي كانت أول سبب عايزة أهرب منه، أنا مكنش ليا صحاب وحياة وخروج، حياتي كانت مقفولة تمام".

وعن رد فعلها، قالت: "أنا فقدت ثقتي في كل خلق الله بلا استثناء، لما أقرب حد ليا دمها بيجري في دمي تعمل ده مستحيل أثق في مخلوق على وجه الأرض تاني، بقيت على طول الوقت عايشة مخونة الناس، بقيت في صراع في نفسي، بشك في تصرفات كل الناس".

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