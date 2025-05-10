القصة الكاملة لما حدث بين بوسي شلبي وورثة محمود عبدالعزيز

كتب- هاني صابر:

لا تزال قصة أزمة الإعلامية بوسي شلبي وورثة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، تلقي بظلالها على الساحة الفنية خلال الفترة الحالية، ما بين تأكيد ورثة الراحل بأن والدهم طلق بوسي شلبي، وبين إثبات الأخيرة بأنها أرملة الراحل وليست طليقته.

وكان خلافا نشب بين أفراد أسرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، وصل لساحات القضاء، وأصدر محمد وكريم محمود عبدالعزيز بيانا أكدا خلاله أن بوسي شلبي هي طليقة والدهما، بينما ردت هي بأنها ظلت زوجة شرعية للفنان الراحل حتى اللحظات الأخيرة في عمره.

ويتردد داخل الوسط الفني بأن هذا الخلاف تفاقم بسبب قطعة أرض للراحل يصل ثمنها إلى 100 مليون جنيه.

وقام كل طرف برفع دعوى قضائية ضد الآخر، ولا تزال القضية متداولة أمام المحاكم، ولم يُصدر بعد الحكم النهائي بشأنها.

بيان ورثة الفنان محمود عبد العزيز

أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، بيانا، جاء فيه: "بيان هام من ورثة الفنان محمود عبدالعزيز.. في الأاونة الأخيرة تناثرت العديد من التصريحات المغلوطة التي وصلت إلى حد الكذب والافتراء على والدنا الراحل رحمه الله، وقامت إحدى السيدات بإقامة دعاوى قضائية وبلاغات جنائية تتضمن العديد من المغالطات والأكاذيب بأن الوالد قد قام بمراجعتها بعد طلاقها منه وتارة أخرى بأن المأذون قد قام بتزوير إشهاد طلاقها".

واستكمل: "وإيمانا بما تعلمناه من الوالد رحمة الله عليه بأن نحترم القانون والهيئات القضائية المختصة فقد أثرنا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات، وقد صدرت كافة الأحكام برفض الدعوى على كافة درجات التقاضي وكذلك حفظ البلاغات الجنائية وجاءت تأكيدا على صحة أوراق طلاق هذه السيدة من الوالد بعد شهر ونصف فقط من الزواج".

وأوضح البيان: "ونعلن للجميع أن إدعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجا بها حتى أيامه الأخيرة هو محض افتراء لا أساس له من الصحة وأن العلاقة منذ أن تم الطلاق في عام 1998 ما هي إلا علاقة عمل بين نجم كبير حفر اسمه بعلامات مضيئة في مصر والوطن العربي وبين منسقة أعمال ومديرة إدارية لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".

وأضاف البيان: "وإذ نؤكد على أننا لا نحب الخوض في صراعات مع أي شخص ولكننا نرفض المساس بإسم وتاريخ والدنا ولن نتغاضى عن أي تجاوز من أي شخص أيا من كان ونؤكد إننا لن ننزلق في استخدام منصات التواصل الإجتماعي للتراشق أو الرد على هذا أو ذاك وقد تم تكليف المستشار القانوني الخاص بالورثة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإجراءات اللازمة لحفظ كافة حقوقنا القانونية".

رد بوسي شلبي على بيان ورثة محمود عبدالعزيز

كشفت الإعلامية بوسي شلبي، عن مستندات جديدة ردًا على بيان ورثة أسرة محمود عبدالعزيز، الذي نشروه خلال الساعات الماضية بشأن طلاقها منه.

ونشرت بوسي شلبي، عبر حسابها على إنستجرام، صورة بطاقة الراحل محمود عبدالعزيز، سارية حتى أكتوبر 2022، ومدون عليها (متزوج).

كما نشرت أيضًا صورة تاشيرة عمرة إلى المملكة العربية السعودية بتاريخ 25 سبتمبر 2019، مدون عليها البيانات التالية:

الاسم: إلهام أحمد علي شلبي

مصدرها: القاهرة

مدة الإقامة: أسبوعين

تأشيرة عمرة - غير مصرح لها بالعمل

اسم المحرم/ محمود عبدالعزيز محمود - زوج.

ثاني بيان من بوسي شلبي على ورثة محمود عبدالعزيز

أصدرت الإعلامية بوسي شلبي ثاني بيان لها ردًا على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" جاء فيه: "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الاعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه.

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".

وتابع البيان: "كما أنها لا تقبل أي اتهام له بأن علاقة الزوجية المثبتة ببطاقته تزويرا أو مخالفة لشرع الله أو القانون - كما يعلموا جيدا أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الاسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته".

وأختتم البيان: "تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية لم تنتهي بعد للقول الفصل والحاسم في هذا الموضوع وأنها لازالت متداولة ونحتكم فيها لقضاء مصر الشامخ.. تود الإعلامية بوسي شلبي التحذير من نشر مثل تلك البيانات لما فيه من مساس بالأعراض، مع التنبيه بحقها باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المساس بسمعتها وسمعة المرحوم محمود عبد العزيز".

وأكد البيان على أن مثل تلك البيانات يجب أن يتم التأكد من مصدرها وتحري الدقة والحذر في تداولها.

شهادات نجوم الفن بقصة بوسي شلبي والراحل محمود عبدالعزيز

رد فيفي عبده

قالت الفنانة فيفي عبده في فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام: "من إمبارح بنتكلم في موال إن محمود عبد العزيز طلق بوسي شلبي، واحنا نعرف كويس جدا إن بوسي شلبي كانت عايشة ليل ونهار مع محمود عبدالعزيز، مش محمود عبدالعزيز قاعد معاها في كوخ، لأ .. ده قاعد معاها قدام الناس وجوزها وفي كل حتة جوزها".

وتابعت: "قعدت معاهم في المستشفى شهر ونص لأن المستشفى كانت قدام بيتي، وكنت بروح هناك.. واحدة كانت متجوزة واحد بقالها 20 سنة وتيجوا النهاردة تقولوا مش جوزها وهو في دار الحق واحنا في دار الباطل، مينفعش الكلام ده .. والكلام ده بوجه لولاد محمود عبدالعزيز لأن ده غلط في حق أبوكم أولا.. مش في حق بوسي، لأن جوازها كان إشهار وست متجوزة وكلنا كنا عارفين إنه جوزها وبالإشهار مش ممكن في يوم وليلة نقول حاجة تانية، طب معترضتوش طول السنين اللي فات، وجايين دلوقتي تعترضوا".

وأضافت: "أنا بقول شهادة حق، الست دي راحت معايا هي وجوزها محمود عبدالعزيز حج وعمرة، وكنا جنب بعض في نفس السكن بالفندق، وهي على طول تحت رجليه مش سكرتارية زي ما بيقولوا.. مينفعش يا جماعة الحق نقول عليه باطل، وهي كست حرام مظلومة ومينفعش يا جماعة، قولولنا ايه السبب عشان احنا بقينا نشك في نفسنا يا جماعة، من فضلكم ريحونا وقولنا في إيه وإزاي الست دي مش مراته وهي مراته.. هى فزورة ولا إيه؟".

رد يسرا

قالت النجمة الكبيرة يسرا، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "فيه ناس وجودهم في حياة حد بيكون أكبر بكتير من كلمة "زوجة" أو "شريكة حياة"… بيكونوا الروح اللي بتسنده، والقلب اللي بيدق مكانه لما يتعب.. بوسي مش بس كانت زوجة لمحمود عبد العزيز، كانت الونس، والسند، والحب اللي مابيخلصش".

وأضافت: "لحد آخر نفس في عمره، كانت معاه زوجة علي سنة الله و رسوله … مافكرتش في نفسها لحظة، كانت كل همّها هو يكون بخير، حتى وهو بيمشي من الدنيا، واللي عرفها عن قرب، يعرف إنها نفس الطيبة، اللي عمرها ما اتأخرت، ولا تراجعت عن وقفة، ولا بخلت بحنية، هي الحُب اللي ما بيطلبش حاجة… والجدعنة اللي بتظهر وقت الجد… والمخلصة بجد، من غير ما تتكلم".

رد الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة الإعلامية بوسي شلبي مع أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، قائلا: "مديرة أعماله إزاي وكانت عايشه معاه في البيت، وبتروح معاه كل السفريات، وبيتعمل لها عيد ميلاد كل سنة".

واستكمل أديب عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "هناك تأشيرة سفر لـ بوسي وزوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وهذا الرجل متزوج منها من عام 1998".

وتابع: "هناك أوراقا رسمية لهما تثبت هذا الأمر، موجها حديثه لأبناء الفنان الراحل، قائلا: "يا أبناء محمود عبد العزيز، أين أنتم؟، ولماذا الحديث عن هذا الأمر اليوم؟.. من الواضح أن هذا الأمر بسبب قطعة أرض تركها الفنان الراحل على المشاع".

وعرض الإعلامي عمرو أديب، البطاقة الشخصية للفنان الراحل محمود عبد العزيز، ليكشف مفاجأة وهي أنها تحمل كلمة متزوج، دون الكشف عن اسم الزوجة وهو الطبيعي في بطاقة الرجل، كما كشفت بطاقة بوسي شلبي أنها متزوجة واسم الزوج محمود عبد العزيز"، موضحا: "نحن أمام أغرب قضية من قضايا الأحوال الشخصية".

رد الناقد الفني طارق الشناوي

كتب الناقد الفني الكبير طارق الشناوي، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "كل التفاصيل تؤكد أن الهدف ليس إظهار كلمة الحق كما يروجون، ولكن من أجل ميراث قطعة أرض.. هل تستحق ملايين الدنيا أن يتم التشهير بالفنان الكبير الذي أسعدنا وملأ حياتنا بهجة وسعادة، ليسأل الناس عن حقيقة زواجه ممن عاش معها وكلنا شهود عيان نحو 30 عامًا".

وأضاف: "كيف تأتي الطعنة من أقرب الناس إلى قلبه ويحملون اسمه، من أشعل النيران واجب عليه إطفاؤها فورا، أشعر أن روح نجمنا الكبير وصديقي العزيز تئن من الألم (يا منصف الموتى من الأحياء)".

فيديو قديم عام 2006

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو نادر يعود لعام 2006 أثناء تكريم محمود عبدالعزيز بمهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهرت بوسي شلبي تناديه بـ "زوجي العزيز" دون أن ينفي ذلك أو يصححها.