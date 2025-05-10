منى زكي بعد تكريمها عن "رحلة 404" من "الكاثوليكي للسينما": وسام أعتز به

كتبت- منى الموجي:

عبرت النجمة منى زكي عن سعادتها بعد حصول فيلمها الرحلة 404 على 5 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية.

ونشرت منى صورا لها من الحفل وأثناء استلامها جائزة أفضل ممثلة عن دورها بالفيلم، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت "عندي حالة لا توصف من السعادة بسبب لحظات نجاح رحلة 404، اللي لا تنتهي.. تكريم جديد وجوائز جديدة للعمل منها 5 جوائز في ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، بينها منحي جائزة أفضل ممثلة اللي بعتبرها وسام أعتز بيه في مسيرتي.

وتابعت "شكراً لكل فريق عمل الفيلم واللي آمن بيه ووقف وراه، وشكرا للأب بطرس دانيال والقائمين على هذا المهرجان، ومبروك لكل الزملاء النجوم اللي حصلوا على جوائز مستحقة من مهرجان عريق وتاريخي زي مهرجان المركز الكاثوليكي، وهتفضل أجمل حاجة في رحلة 404 أنه فيلم بيجسد رحلة استثنائية".

رحلة 404 تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، محمد علاء، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، جيهان الشماشرجي.