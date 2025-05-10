من داخل المستشفى.. المخرج أشرف فايق يعلن خضوعه لعملية جراحية (صور)

كتب- هاني صابر:

أعلن المخرج أشرف فايق، عن خضوعه اليوم السبت، لإجراء عملية جراحية من أجل تركيب دعامتين بالقلب.

ونشر "فايق" صور له بالمستشفى، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله على نعمة الصحة.. دعواتكم".

وكان أشرف فايق، قد نجا من التعرض لسكتة دماغية في يوليه 2024 ، حيث كتب وقتها عبر حسابه على فيسبوك: "بفضل الله نجوت من سكتة دماغية محققة، وبفضل دعاء الغالية أمي ودعائكم، أشكركم فقد غمرتموني بحبكم، لمجرد سؤالكم علي في وعكتي الصحية هذه"

وتابع: "دائما ما أقول وطوال حياتي رصيد حب الناس لي أهم من مليارات الدنيا كلها، شكرا لكل اللي سأل علي، وشكرا لكل من حاول أن يحضر للمستشفى، وشكرا لكل من حضر للمستشفى ولم يستطع الدخول لرؤيتي، وسامحوني لو لم أستطع الرد على الهاتف لأنني منعت من ذلك بأمر الأطباء"

وأضاف: "علمت من إدارة المستشفى بعد خروجي بأن هناك أحبابي من الطلبة حضروا للسؤال علي من أكثر من محافظة ولم يتمكنوا لخروجي أو لمنع الزيارة، سامحوني أحبابي، أنا الأن خارج المستشفى وأتماثل للشفاء بفضل الله ودعاء أمي الحبيبة وطبعا دعاءكم لي، بحبكم وربنا يكرمكم ومايحرمني منكم.. نصيحة: مفيش حاجة تستاهل وصحتكم بالدنيا".

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