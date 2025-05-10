بوسي شلبي توجه رسالة لنجوم الفن بعد مساندتهم لها بأزمة ورثة محمود عبدالعزيز

كتب- هاني صابر:

وجهت الإعلامية بوسي شلبي، رسالة لأصدقائها الفنانين بالوسط الفني بعد مساندتهم لها في أزمتها مع ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

ونشرت بوسي شلبي، عددا من تعليقات النجوم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا لكل أحبابي أنتم الخير في حياتي".

وكان من بين النجوم الذين ساندوا بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة محمود عبدالعزيز كل من "يسرا وفيفي عبده وسوسن بدر والإعلامي محمود سعد ودنيا عبدالعزيز وسلاف فواخرجي وبوسي والمخرج محمد عبدالعزيز وأمل رزق وإلهام شاهين والمؤلفة إنجي علاء والمخرجة إيناس الدغيدي".

وكانت بوسي شلبي أصدرت مؤخرا بيانًا صحفيًا ردًا منها على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وجاء في البيان الصادر من الإعلامية بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهصذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الاعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه.

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".