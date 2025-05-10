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لطيفة ترقص مع بوسي وأمير عبدالمجيد بحفل زفاف نجله (صور وفيديو)

04:09 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    رقص لطيفة والمايسترو أمير عبدالمجيد (6)
  • عرض 19 صورة
    رقص لطيفة والمايسترو أمير عبدالمجيد (7)
  • عرض 19 صورة
    رقص لطيفة والمايسترو أمير عبدالمجيد (9)
  • عرض 19 صورة
    رقص لطيفة والمايسترو أمير عبدالمجيد (10)
  • عرض 19 صورة
    رقص لطيفة والمايسترو أمير عبدالمجيد (5)
  • عرض 19 صورة
    رقص لطيفة والمايسترو أمير عبدالمجيد (2)
  • عرض 19 صورة
    احمد سعد ولطيفة
  • عرض 19 صورة
    رقص بوسي ولطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (1)
  • عرض 19 صورة
    احمد سعد ولطيفة (1)
  • عرض 19 صورة
    رقص بوسي ولطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (3)
  • عرض 19 صورة
    رقص بوسي ولطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (2)
  • عرض 19 صورة
    رقص بوسي ولطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (5)
  • عرض 19 صورة
    رقص بوسي ولطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (4)
  • عرض 19 صورة
    رقص بوسي ولطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (7)
  • عرض 19 صورة
    رقص بوسي ولطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (8)
  • عرض 19 صورة
    لطيفة وبوسي
  • عرض 19 صورة
    رقص بوسي ولطيفة بحفل زفاف ابن أمير عبدالمجيد (6)
  • عرض 19 صورة
    رقص لطيفة والمايسترو أمير عبدالمجيد (11)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة لطيفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور وفيديو من حضورها حفل زفاف نجل المايسترو أمير عبدالمجيد.

ونشرت لطيفة، الصور والفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فرحت من كل قلبي لفرحة أخويا وعشرة عمري المايسترو الكبير أمير عبد المجيد بفرح ابنه علي و عروسته ربنا يسعدهم ويهنيهم ويفرحهم بولادهم".

وظهر في الصور بحفل زفاف ابن المايسترو أمير عبد المجيد، كل من المطرب وليد توفيق، والمطرب مصطفى كامل النقيب الحالي لنقابة المهن الموسيقية، والفنان علاء مرسي، والمطرب أحمد سعد، والمطربة بوسي.

كما ظهرت لطيفة وهي ترقص مع بوسي والمايسترو أمير عبدالمجيد، كما إلتقت مع أحمد سعد بالحفل إذ عانقها بالأحضان عقب رؤيتها.

يذكر أن، آخر أعمال لطيفة الغنائية، أغنية "يا اللي مروح" من كلمات ياسين حمزاوي، ألحان أمين القلسي.

لطيفة أمير عبدالمجيد حفل زفاف نجل أمير عبدالمجيد رقص بوسي رقص لطيفة
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