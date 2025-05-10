أول تعليق من أحمد داود بعد حصده جائزة أفضل ممثل بمهرجان المركز الكاثوليكي

كتب- هاني صابر:

علق الفنان أحمد داود، على حصده جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الهوى سلطان بمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته ٥١.

ونشر داود، صور من تسلمه الجائزة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "انك تعمل فيلم ينجح نجاح جماهيري كبير في السينما ويعمل إيرادات كبيرة في مصر وفي كل الدول العربية ده احساس بيفرح أكتر من أي حاجة في الدنيا بالنسبالي .. كمان لم يبقى نفس العمل ينجح على المستوى الفني والنقدي وتقدر تجمع بين جائزتين من أهم جوائز التمثيل ومن أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية المصرية تبقي دي لحظة استثنائية".

وتابع: "الواحد بيشتغل عشان يقدر يوصلها.. ودي أكتر فرحة وأكتر نجاح ممكن تحسه وتستمتع بيه في شغلك .. يا رب نشتغل ونتعب أكتر وأكتر وأقدر أعيش زيها كتير مع أفلام أكتر لسه جاية إن شاء الله يا رب".

واستكمل: "أفضل ممثل دور أول من مهرجان جمعية الفيلم في دورته ال ٥١ ، أفضل ممثل دور أول من مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال ٧٣، شكرا لكل فريق عمل فيلم " الهوى سلطان" أمام وخلف الكاميرا ممتن لكم جميعا".

وأضاف: "وشكر خاص جدا لهبة يسري، شكرا يا سلطان على كل المجهود والاخلاص وشكرا على روحك الحلوة اللي عملت الفيلم ده وشكرا انك أنت السبب في اني أعيش اللحظة دي".