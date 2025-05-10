بـ"فستان قصير"..أول تعليق من روبي بعد حفل الإسكندرية والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة روبي، رسالة لجمهور الاسكندرية بعد حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس الجمعة.



ونشرت روبي، صور من الحفل الذي ارتدت فيه "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قلبي، شكرا جمهور إسكندرية الجميل، حفلتنا النهاردة كانت من أحلى الحفلات، فعلا إسكندرية ليها سحر ميتوصفش، شكرا على الترحيب والحب اللي حسيت بيه النهاردة و أشوفكم تاني على خير".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، عملتي حفلة حلوة أوي نورتينا، كانت حفلة جميلة، تحفة، عسل أوي، الفستان تحفة وجميل جدا".

يذكر أن، روبي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "اخواتي" بطولة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وآخرين، ومن إخراج محمد شاكر خضير.