بعد إطلالتها الجريئة.. أول تعليق من مايا دياب عن حفلها بتركيا (صور وفيديو)



كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو وصور من حفلها الأخير في اسطنبول بتركيا، الذي جعلها تتصدر التريند خلال الساعات الماضية.



ونشرت مايا دياب، فيديو وصور من إطلالتها الجريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إسطنبول، كنتِ صاخبة، جميلة، ومفعمة بالحيوية، تركيا، لقد بدأنا للتو.. نراكِ قريبًا، مايا في تركيا".

وتفاعلت مع تدوينتها الفنانة روبي، وعلقت: "روعة".

يذكر أن، مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغاني جديدة من ألبومها "MYMAYAV"، وهي "طاقة إيجابية"، و"تقلان"، و"كلن قالولي".